Incidenti sul lavoro giornata nera per l’Italia | 3 vittime da Nord a Sud

Tre incidenti sul lavoro si sono verificati in Italia, con tre vittime in diverse regioni. Stamattina, in una cava nella provincia di Treviso, un operaio è morto dopo essere rimasto incastrato con un braccio in un nastro trasportatore. Gli altri due incidenti sono avvenuti in altre zone del Paese, ma non sono stati forniti dettagli specifici. La giornata si caratterizza per il numero di eventi tragici legati alla sicurezza sul lavoro.

Il primo caso è accaduto stamani nella cava della Postumia Cave di Giavera del Montello, in provincia di Treviso, dove un operaio è morto dopo essere rimasto incastrato con un braccio in un nastro trasportatore. A Cermes, in provincia di Bolzano, un agricoltore ha perso la vita in un incidente con il trattore, mentre al Sud, a Montesano Salentino, nel Leccese, un operaio è rimasto folgorato mentre era impegnato in operazioni di cablaggio della fibra ottica L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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