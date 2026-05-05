Da venerdì, il Giro d'Italia si svolgerà con le prime tre tappe in Bulgaria, prima di attraversare l’Italia da sud a nord. La presentazione ufficiale della programmazione Rai per la corsa rosa ha confermato che i giorni che precedono la partenza sono caratterizzati da grande attesa e fermento. La corsa attraverserà più regioni italiane, coinvolgendo diverse località lungo il percorso.

AGI - I giorni che precedono la partenza del Giro d'Italia di ciclismo sono quelli a più alta fibrillazione ed intensi, e anche quest'anno è così, e la conferenza stampa di presentazione della programmazione Rai per la corsa rosa lo ha confermato. Il Giro partirà venerdì 8 dalla Bulgaria, che ospiterà tre tappe, poi la corsa rosa percorrerà le strade italiane, dalla Calabria, con la tappa Catanzaro-Cosenza, e poi verso il centro e il nord, e infine il 31 maggio la tappa finale ancora una volta a Roma. Numeri e percorso della corsa rosa. In 21 tappe verranno percorsi 3.468 chilometri, con una mediatappa di 165 km. Il dislivello totale sarà di quasi 49mila metri; sette gli arrivi in salita; una tappa a cronometro; una incursione in Svizzera con la tappa di lunedì 26 da Bellinzona a Cari.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Giro d'Italia, da venerdì per 3 tappe in Bulgaria poi da Sud a Nord

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