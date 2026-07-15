Gaza bombardata da Nord a Sud | almeno 10 vittime

Gaza è stata colpita con bombardamenti che hanno interessato l'intera area da Nord a Sud, provocando almeno dieci vittime. Le esplosioni hanno causato danni diffusi e numerosi feriti. Nel frattempo, nelle edicole, è stato pubblicato il primo numero di una nuova serie, disponibile dal 29 luglio, con storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Giocava nella sua tenda Motaz Marwan Abu Shaar, tra i rifugi di centinaia di migliaia di palestinesi sfollati dalle bombe e dai carri armati d’Israele. Aveva appena dieci anni, e a Gaza sono abbastanza per assistere all’omicidio dei membri della propria famiglia. Si trovavano tutti a Miraj, nei pressi di Khan Younis, quando un bombardamento ha colpito la sua casa, uccidendo suo padre, suo fratello e sua nonna. Dopo la strage, i familiari sopravvissuti sono fuggiti ad al-Mawasi, designata da Tel Aviv come «zona sicura». 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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L'ESERCITO ISRAELIANO torna a bombardare la STRISCIA DI GAZA. Almeno 6 morti

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