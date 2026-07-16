Incidente sull’A12 tre auto coinvolte | traffico bloccato e quattro chilometri di coda

Tre automobili sono rimaste coinvolte in un incidente sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia questa mattina. L’incidente ha causato il blocco del traffico e si sono formati circa quattro chilometri di coda. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione è ancora rallentata e si consiglia di evitare l’area o di utilizzare percorsi alternativi.

Fiumicino, 16 luglio 2026 – Tre automobili sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 16 luglio, sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Il sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 22, nel tratto compreso tra gli svincoli di Torrimpietra e Cerveteri-Ladispoli, lungo la carreggiata in direzione Civitavecchia e della Statale 1 Aurelia. L’incidente è stato segnalato poco prima di mezzogiorno. L’ingombro dei veicoli ha bloccato la circolazione, provocando una coda che intorno alle 12:45 aveva raggiunto i quattro chilometri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del quinto Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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