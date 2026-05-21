Incidente tra auto e moto in A14 | traffico bloccato e due chilometri di coda
Oggi nel tardo pomeriggio si è verificato un incidente sull’autostrada A14, nel tratto tra il bivio A14A25 e Pescara Sud, in direzione Taranto. Un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in un impatto che ha provocato il blocco del traffico e la formazione di circa due chilometri di coda. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. La circolazione è rimasta bloccata per alcuni minuti.
Incidente nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A14, nel tratto di competenza chietina compreso tra il bivio A14A25 e Pescara Sud, in direzione Taranto, dove si sono scontrati un’auto e una moto.Secondo le prime informazioni, sulla moto viaggiavano due persone che, dopo i primi soccorsi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Grave incidente in A14, traffico completamente bloccato
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