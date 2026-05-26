Auto in fiamme sull’A22 e traffico paralizzato | quattro chilometri di coda

Notizia in breve

Un’auto ha preso fuoco sulla corsia sud dell’A22, causando l’interruzione del traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. La carreggiata è rimasta chiusa per diverse ore, generando quattro chilometri di coda. Nessuna informazione su eventuali feriti. La circolazione è tornata regolare dopo la rimozione del veicolo e la riapertura della carreggiata.