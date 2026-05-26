Auto in fiamme sull’A22 e traffico paralizzato | quattro chilometri di coda
Un’auto ha preso fuoco sulla corsia sud dell’A22, causando l’interruzione del traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. La carreggiata è rimasta chiusa per diverse ore, generando quattro chilometri di coda. Nessuna informazione su eventuali feriti. La circolazione è tornata regolare dopo la rimozione del veicolo e la riapertura della carreggiata.
Mattinata complicata lungo l’Autostrada del Brennero, dove un’auto ha preso fuoco mentre percorreva la carreggiata sud in direzione Modena. L’episodio si è verificato poco dopo le 11 di lunedì 25 maggio nel tratto compreso tra Bolzano Sud ed Egna, causando rallentamenti e lunghe code.La densa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
TRAGICO INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA DEL BRENNERO: DUE VITTIME
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