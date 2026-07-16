Un motociclista di 29 anni è morto mercoledì sera in un incidente sulla via Nomentana, nel tratto fuori il Grande Raccordo Anulare, vicino al civico 1218. Lo scontro è avvenuto intorno alle 21, quando la moto si è schiantata contro un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma il motociclista è deceduto. La polizia ha delimitato l’area per i rilievi.

Incidente stradale mortale nella serata di mercoledì sulla via Nomentana: motociclista di 29 anni muore nell’impatto con un’auto. Lo schianto è avvenuto intorno alle 21 nel tratto della strada appena fuori il Grande Raccordo Anulare, all’altezza del civico 1218. A perdere la vita è stato Francesco Carabeo. Per cause ancora da accertare il conducente 61enne di una Dacia Duster si è scontrato con la GasGas 700 guidata dal giovane: fatale l’urto per il 29enne, deceduto sul colpo. Il conducente dell'auto, un italiano di 61 anni, è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea per le cure del caso e per accertamenti clinici per rilevare la presenza di alcool o droghe nel sangue. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Incidente mortale su via Nomentana, 29enne in moto si schianta contro un'auto

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