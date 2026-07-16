Roma | scontro tra auto e moto su via Nomentana morto 29enne

Da romadailynews.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente si è verificato ieri pomeriggio su via Nomentana, a Roma. Un’auto e una moto sono entrate in collisione, provocando la morte di un motociclista di 29 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il giovane è deceduto durante le operazioni di assistenza. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

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Una tragedia ha colpito via Nomentana, a Roma, dove un giovane motociclista di 29 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri, precisamente nel pomeriggio. Secondo i primi accertamenti effettuati dalle autorità, l’incidente si è verificato intorno alle 18:00, quando un’auto Dacia Duster ha impattato con una motocicletta GasGas 700. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza che entrambi i veicoli stessero percorrendo via Nomentana in direzione di uscita da Roma, partendo dal centro della città. Intervento delle autorità e condizioni del conducente dell’auto. Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenute le pattuglie del gruppo Nomentano della polizia locale, insieme agli operatori sanitari, per prestare soccorso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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