Un incidente si è verificato ieri pomeriggio su via Nomentana, a Roma. Un’auto e una moto sono entrate in collisione, provocando la morte di un motociclista di 29 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il giovane è deceduto durante le operazioni di assistenza. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Una tragedia ha colpito via Nomentana, a Roma, dove un giovane motociclista di 29 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri, precisamente nel pomeriggio. Secondo i primi accertamenti effettuati dalle autorità, l’incidente si è verificato intorno alle 18:00, quando un’auto Dacia Duster ha impattato con una motocicletta GasGas 700. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza che entrambi i veicoli stessero percorrendo via Nomentana in direzione di uscita da Roma, partendo dal centro della città. Intervento delle autorità e condizioni del conducente dell’auto. Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenute le pattuglie del gruppo Nomentano della polizia locale, insieme agli operatori sanitari, per prestare soccorso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Roma: scontro tra auto e moto su via Nomentana, morto 29enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roma, scontro tra auto e moto in via Ostiense: morto il centauro, aveva 22 anni

Notizie e thread social correlati

Roma: scontro tra auto e moto in via di Tor Pagnotta, morto 42enneUn uomo di 42 anni è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 7 in via di Tor Pagnotta, a Roma.

Roma: scontro tra auto e due moto a Nettuno, morto 46enne, grave il figlioUn incidente tra un'auto e due moto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Nettuno, in località Padiglione, sul litorale sud di Roma.

Temi più discussi: Roma, impatto tremendo tra una Fiat 500 e un monopattino: grave un 21enne; Tragedia sulla via Nomentana, scontro tra auto e moto: perde la vita centauro 29enne; Scontro tra auto e gazzella, due carabinieri feriti e ricoverati al Ca’ Foncello; Città di Castello, scontro tra due auto all’incrocio tra via Roma e via Brigata San Faustino.

Incidente a Sezze, minore trasportato in eliambulanza dopo lo scontro con un’auto latinaquotidiano.it/incidente-a-se… #Sezze #IncidenteStradale #ViaSorana #Colli #Ciclomotore #Eliambulanza #Roma #Cronaca x.com

Tragedia sulla via Nomentana, scontro tra auto e moto: perde la vita centauro 29enneL’incidente è avvenuto in prossimità di via di Sant’Alessandro a poca distanza dallo svincolo per il raccordo ... msn.com

Roma, morto in moto sulla Nomentana: la vittima aveva 29 anni. Fatale lo scontro con un'auto di notteAncora sangue sulle strade di Roma. Grave incidente stradale nella serata di ieri - 15 luglio - in via Nomentana, nel tratto fuori il Grande Raccordo Anulare, all'altezza del civico ... ilmessaggero.it