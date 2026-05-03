Incidente mortale a Suno | perde il controllo della moto e si schianta contro un muro

Nel primo pomeriggio di domenica 3 maggio, a Suno, un motociclista ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un muro lungo la strada statale 229. L'incidente è avvenuto nel centro abitato, provocando il decesso immediato del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, a Suno. Un motociclista ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un muro lungo la strada statale 229.La dinamica del sinistroSecondo le prime ricostruzioni, l'uomo viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Schianto mortale in moto: 52enne perde il controllo e si schianta contro un paloHa perso il controllo della sua motocicletta, mentre stava percorrendo la provinciale 15, a Povoletto, finendo la sua corsa fuori strada: così ha... Incidente a Roma: perde il controllo della moto e si schianta contro un palo della luce, morto 53enneIncidente mortale a Roma dove nella serata di lunedì 23 marzo ha perso la vita un uomo italiano di 53 anni che, a bordo di un moto, si è schiantato... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Schiacciato da un grosso masso a Valdilana, escursionista finisce al Cto; Incidente mortale sulla Casilina perde la vita un motociclista; Incidente mortale sulla Casilina perde la vita un motociclista della zona. la Repubblica. . Incidente mortale all’alba del 3 maggio sul Grande raccordo anulare di Roma: scende dall’auto per aiutare un automobilista che aveva perso il controllo della sua macchina e viene investito. La vittima è un uomo di 35 anni. Altre tre persone so - facebook.com facebook