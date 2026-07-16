Nel primo pomeriggio lungo la Telesina, un’auto ha preso in pieno lo svincolo per Ponte-Torrecuso, finendo contro il guardrail. La vettura, probabilmente a causa di indecisione e velocità, ha percorso il tratto che porta verso il capoluogo sannita. Non sono stati segnalati feriti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente singolare nel primissimo pomeriggio lungo la Telesina. Un automobilista, forse per un’indecisione e per la velocità di marcia, è finito contro il guardrail che fa da svincolo per l’ uscita Ponte-Torrecuso, percorrendo il tratto che conduce verso il capoluogo sannita. Impatto forte e grande danno all’automobile ma, per fortuna, solo spavento e qualche escoriazione per il conducente, salvato anche dall’esplosione degli airbag che hanno attutito ogni colpo. Sul posto i Carabinieri e il personale Anas. Disagi lungo la strada, soprattutto nel tratto che conduce a Benevento e in prossimità dello svincolo. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente lungo la Telesina: auto prende lo svincolo in pieno

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