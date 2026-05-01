Terribile incidente lungo la tangenziale Nord all' altezza di Venaria | auto si ribalta dopo lo schianto traffico in tilt

Un incidente si è verificato lungo la tangenziale Nord, all'altezza di Venaria Reale, provocando il ribaltamento di un'auto dopo uno schianto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi. Il traffico ha subito rallentamenti e code in entrambe le direzioni, in particolare in direzione Milano. La circolazione rimane congestionata mentre le operazioni di gestione della scena sono ancora in corso.

Primo Maggio tra code e rallentamenti a causa di un incidente lungo la tangenziale Nord, in direzione Milano, all'altezza di Venaria Reale. L'incidente è stato registrato nella mattina di venerdì: coinvolti un'auto, una Jeep bianca, e un mezzo pesante. Ad avere la peggio è stata l'auto che, a.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente in tangenziale a Venaria Reale: auto di carreggiata e si ribalta nella scarpataUn incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile 2026, sulla tangenziale nord in direzione nord Milano-Aosta, nel tratto... Incidente in tangenziale a Venaria Reale: auto esce dalla carreggiata e si ribalta nella scarpataUn incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile 2026, sulla tangenziale nord in direzione nord Milano-Aosta, nel tratto... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Terribile incidente lungo la Avezzano-Sora: un morto e un ferito grave; Terribile incidente sulla statale 28, non ce l'ha fatta il camperista di 69 anni: è morto all'ospedale; Rita Ugolini muore a 18 anni con l’auto nella scarpata: feriti gli amici che erano con lei; Svetlana Petrova è morta a 67 anni in un terribile incidente stradale - BresciaToday. Terribile incidente lungo la tangenziale Nord, all'altezza di Venaria: auto si ribalta dopo lo schianto, traffico in tiltMattinata di code e forti rallentamenti lungo la tangenziale Nord, in direzione Milano, a causa di un incidente tra un'auto e un mezzo pesante ... torinotoday.it Muore a 39 anni in un incidente stradaleLORO CIUFFENNA: Coinvolto nel sinistro anche un 25enne, che è stato trasportato in codice 3 alle Scotte di Siena con l’elisoccorso ... toscanamedianews.it Ayrton Senna osserva alla televisione il terribile incidente mortale di Roland Ratzenberger a Imola nel 1994. Solo 24 ore più tardi, il 1 maggio 1994, perderà la vita anche Senna. facebook