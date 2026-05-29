Apre lo sportello dell’auto e centra in pieno un motociclista | paura lungo il viale della Vittoria

Un'auto ha aperto lo sportello improvvisamente, colpendo un motociclista che passava di lì. L’incidente è avvenuto alle 9 lungo il viale della Vittoria, nella corsia che collega il Monumento ai Caduti a piazza Cavour. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni del motociclista non sono state rese note. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

ANCONA – Un incidente stradale si è verificato attorno alle 9 di oggi, venerdì 29 maggio, lungo il viale della Vittoria, nella corsia che dal Monumento ai Caduti porta a piazza Cavour. Un uomo di 60 anni stava percorrendo il viale in moto, quando una donna avrebbe aperto all’improvviso lo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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