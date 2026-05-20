Si schianta in moto contro un furgone nel Veronese | Elia Sarzi Braga muore a 23 anni il giorno del suo compleanno
Un giovane di 23 anni ha perso la vita in un incidente stradale nel Veronese, poco prima di raggiungere i festeggiamenti per il suo compleanno. Secondo quanto riferito, l’incidente è avvenuto quando la moto su cui viaggiava si è scontrata con un furgone a breve distanza dal Lago di Garda. Il ragazzo, residente in provincia di Mantova, è deceduto sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo.
Elia Sarzi Braga è il 23enne residente a Suzzara (Mantova) morto dopo essersi schiantato in moto contro un furgone a poca distanza dal Lago di Garda. Il giovane si trovava in moto sulle colline veronesi in gita con un amico per festeggiare il compleanno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Morto il giorno del suo compleanno, Elia aveva 23 anni. Lo scambio di moto con l'amico
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