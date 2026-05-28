Un motociclista di 47 anni è morto questo pomeriggio in un incidente avvenuto in via Bruno Buozzi a Pieve Emanuele. Secondo le prime ricostruzioni, la moto si è schiantata contro un furgone. L’incidente è avvenuto intorno alle 16. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente della moto non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.

Pieve Emanuele (Milano), 28 maggio 2026 - Un motociclista di 47 anni ha perso la vita questo pomeriggio, attorno alle 16, in un grave incidente stradale avvenuto in via Bruno Buozzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Pieve Emanuele e i soccorsi di Areu, con due ambulanze — una della Croce Viola di Rozzano e una dell’Amica di Basiglio — oltre a un’automedica. Scontro violentissimo. Secondo una prima, parziale ricostruzione dei fatti, la moto, che viaggiava in direzione di Pieve Emanuele, dove risiedeva la vittima, si è scontrata contro un furgone proveniente dalla direzione opposta e intento a svoltare per entrare in un’autorimessa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pieve Emanuele, moto si schianta contro un furgone: muore un 47enne

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