Inchiesta Prisma la Corte di Giustizia Europea dà ragione alla Juventus | è una sentenza storica
La Corte di Giustizia Europea ha affermato che non esiste più una distinzione tra giustizia sportiva e ordinaria. Da ora in avanti, tutte le sanzioni sportive che coinvolgono libertà garantite dal diritto dell’Unione devono essere valutate da un giudice civile. La decisione si riferisce a un caso giudiziario relativo a un club di calcio coinvolto in un'inchiesta sulla gestione delle sanzioni sportive. La sentenza è considerata un punto di svolta nella giustizia sportiva europea.
La Corte Ue ha stabilito che non c'è più divisione tra giustizia sportiva e ordinaria: da ora in poi tutte le sanzioni sportive che riguardano libertà garantite dal diritto Ue devono essere sottoposte a un giudice. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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