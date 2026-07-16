La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che le decisioni prese dalla giustizia sportiva in merito alle plusvalenze della Juventus devono essere sottoposte a un giudice indipendente. La sentenza ha riconosciuto la validità delle argomentazioni di Agnelli e Arrivabene, che avevano contestato i provvedimenti sportivi. D’ora in poi, le decisioni sportive in casi simili avranno bisogno di un parere giudiziario esterno prima di essere definitive.

La Corte di Giustizia Europea ha dato ragione ad Agnelli e Arrivabene per il caso plusvalenze della Juventus; d’ora in avanti, dunque, le sentenze della giustizia sportiva dovranno poi essere sottoposte al parere di un giudice indipendente. La Corte di Giustizia Europea dà ragione ad Allegri e Arrivabene. I giudici hanno stabilito che il divieto di esercitare attività professionali, esteso all’ Unione europea, può essere conforme al diritto comunitario, a condizione che rispetti i principi di legittimità e proporzionalità. Hanno poi ribadito che i destinatari delle sanzioni devono poter ricorrere a un giudice per ottenere un eventuale risarcimento e per chiedere l’annullamento del provvedimento; se necessario, l’adozione di misure cautelari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Caso plusvalenze Juventus, la Corte di Giustizia Europea dà ragione ad Agnelli e Arrivabene

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La Corte di giustizia UE dà ragione ad AGNELLI e ARRIVABENE

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