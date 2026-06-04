L' inchiesta Corte dei miracoli | perquisizioni della polizia nella sede direzionale dell' Asp

Da agrigentonotizie.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli agenti della Squadra mobile di Caltanissetta hanno fatto irruzione nella sede direzionale dell'Asp di Agrigento, tutti i dipendenti sono stati fatti uscire dal padiglione centrale della cittadella sanitaria e attendono fuori la conclusione delle perquisizioni. Attività che sono scattate. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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