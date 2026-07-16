I pm hanno archiviato l'inchiesta sugli arbitri, Rocchi e l'Inter. Dopo mesi di intercettazioni, interrogatori segreti, audizioni e pedinamenti, non ci sono prove di un sistema illecito. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando la fine dell’indagine penale. Nessuna accusa è stata formulata nei confronti delle parti coinvolte. L’indagine si conclude senza ulteriori sviluppi legali.

Sono stati mesi di intercettazioni, interrogatori in segreto, audizioni e pedinamenti, ma adesso l’inchiesta arbitri è giunta alla conclusione. Almeno dal punto di vista penale. L’indagine condotta dal pm Ascione - in procinto di trasferirsi e affiancato dall’aggiunto Ielo nell’ultimo periodo - si è chiusa con la richiesta di archiviazione, firmata congiuntamente dai due magistrati a Milano. Lo hanno annunciato con un comunicato emesso dalla Procura, dal momento che nulla di rilevante ai fini dell’inchiesta è stato riscontrato negli ultimi mesi d’indagine. E quindi, archiviazione. Per Gianluca Rocchi, che a fine aprile si era autosospeso dopo che l’avviso di garanzia, per il suo vice Andrea Gervasoni (supervisore Var) e per l’Inter (contestualmente iscritto nel registro degli indagati e archiviato). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Inchiesta arbitri: tutto finito. I pm archiviano Rocchi e l'Inter: "Nessun sistema"

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A questo punto, considerato il clamore, lo scandalo, le dimissioni e i soldi pubblici sperperati.. beh considerato che tutto è finito in archiviazione, anzichè premiarlo il PM e farlo avanzare di carriera, a sto punto perchè non lo penalizzano? #Arbitri #inchiesta #R x.com

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