Inchiesta arbitri la Procura di Milano archivia Rocchi e l’Inter

La procura di Milano ha richiesto l’archiviazione del procedimento contro l’ex designatore Gianluca Rocchi, accusato di aver favorito l’Inter con decisioni arbitrali. La decisione riguarda anche la posizione dell’Inter stessa. Non sono state contestate ulteriori accuse o indagini attive nei confronti di altre parti coinvolte. La richiesta di archiviazione è stata presentata al giudice competente.

La procura di Milano ha chiesto l’ archiviazione della posizione dell’ex designatore Gianluca Rocchi, che era accusato di frode sportiva presunte assegnazioni arbitrali a favore dell’ Inter. Venendo meno i reati contestati, verrà inoltre archiviata anche la posizione del club nerazzurro, che – si è saputo oggi – era stata iscritta nel fascicolo per la responsabilità amministrativa degli enti. Le carte verranno spedite alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del Coni per valutare la sussistenza o meno di illeciti sportivi. Beppe Marotta, amminostratore delegato e presidente dell’Inter (Imagoeconomica). Di cosa era accusato Rocchi e il ruolo dell’Inter. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Inchiesta arbitri, la Procura di Milano chiede l'archiviazione

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