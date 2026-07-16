Le intercettazioni pubblicate mostrano che l'ex arbitro Rocchi ha riferito di pressioni da parte dell'Inter, affermando che la squadra bolognese è molto importante per loro. Rocchi ha anche detto che avrebbe inviato un collega arbitro, Colombo, per influenzare le decisioni di gara. La Procura di Milano ha confermato l'esistenza di queste intercettazioni e delle pressioni sul mondo arbitrale.

Le pressioni del mondo Inter sulla classe arbitrale ci sono state. Lo sostiene la Procura di Milano e lo confermano le intercettazioni. E questo nonostante l’inchiesta del pm Maurizio Ascione si avvia verso l’archiviazione perché quelle interferenze che se pur singolarmente accertate non sono diventate “un sistema strutturato volto a interferire sulle nomine” e dunque finalizzate alla frode sportiva. E così per l’ex designatore Gianluca Rocchi è stata chiesta l’archiviazione, mentre iscritta e subito dopo archiviata risulta l’Inter, indagata, come società, per la legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Archiviazione che è “diretta conseguenza dell’esclusione del reato presupposto” e cioè la frode sportiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta arbitri, le pressioni interiste. Rocchi intercettato: “Col Bologna loro ci tengono te lo dico io. Mando Colombo”

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