Inchiesta arbitri Rocchi intercettato cita un dirigente dell’Inter

Un’intercettazione nell’ambito di un’inchiesta sugli arbitri ha registrato un dialogo tra l’ex designatore e un’altra persona in cui si fa riferimento a un tesserato dell’Inter. La conversazione è stata captata durante le indagini in corso e riguarda un possibile collegamento tra il dirigente della squadra e il mondo arbitrale. La registrazione è stata inserita nelle carte dell’inchiesta, che prosegue senza ulteriori dettagli ufficiali.

Nelle carte dell’inchiesta sul mondo arbitrale c’è un’intercettazione in cui, con al telefono l’ex designatore Gianluca Rocchi, si fa riferimento a un tesserato dell’Inter. Si tratta di Giorgio Schenone che nel club nerazzurro è l’addetto agli arbitri. E’ il 2 aprile 2025, il giorno in cui secondo la ricostruzione del pubblico ministero Maurizio Ascione, Rocchi avrebbe parlato nel ventre di San Siro con altri esponenti arbitrali delle designazioni delle successive partite dell’Inter e della scelta di “schermare” lo sgradito Doveri evitando che potesse poi essere designato per l’eventuale finale di Coppa Italia e nei match della volata scudetto con il Napoli e di mandare in campo il più gradito Colombo.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Inchiesta arbitri, Rocchi intercettato cita un dirigente dell’Inter Notizie correlate Leggi anche: Rocchi intercettato, parla di arbitri graditi o meno a un dirigente Inter Inchiesta arbitri, nuove intercettazioni su Rocchi e Gervasoni: spunta la telefonata che tira in ballo un dirigente dell’Inter!Nico Paz Inter, il prezzo non preoccupa Oaktree: la sua volontà può essere decisiva! 2 gli indiziati a partire Modric Milan, il rinnovo si avvicina:... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inchiesta sugli arbitri, 'da Rocchi combine a San Siro con dei colleghi'; Inchiesta arbitri, Rocchi intercettato cita un dirigente dell’Inter; L'Inter non è coinvolta: svolta in procura, tra gli indagati non ci sono dirigenti; Inchiesta arbitri, Rocchi alle Iene: Io trasparente con tutti su tutto. Inchiesta arbitri, Rocchi intercettato cita un dirigente dell’InterLa sera del 2 aprile 2025 a San Siro l’ex designatore era al telefono con un suo collaboratore e citava l’addetto agli arbitri del club nerazzurro. Ecco cosa è successo. inchiesta arbitri intercettazi ... panorama.it Inchiesta arbitri, dal caso Inter-Roma alla 'spiegazione' di Rocchi: le novità di oggiI riflettori si sono accesi anche su uno degli episodi più contestati dello scorso campionato: il mancato rigore concesso all'Inter nella sfida contro la Roma, nonostante un'evidente trattenuta di ... adnkronos.com L'inchiesta #8News #arbitri - facebook.com facebook Simone Inzaghi: “L’inchiesta arbitri mi ha scioccato, l’ #Inter ha perso parecchi punti per errori arbitrali” Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico dell’Inter si è soffermato anche sul caos arbitri #Inzaghi #Sportitalia x.com