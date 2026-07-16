Dopo l’archiviazione dell’inchiesta sugli arbitri coinvolgendo anche l’ex designatore, Ivan Zazzaroni ha scritto un editoriale su Corriere dello Sport criticando la giustizia italiana. Ha affermato che questa ha raggiunto “abissi patologici” e ha espresso disgusto per alcuni aspetti del procedimento. La vicenda riguarda l’indagine, ora archiviata, che vedeva tra gli indagati figure di rilievo nel settore arbitrale.

Ivan Zazzaroni ha scritto questo editoriale sul Corriere dello Sport dopo l’archiviazione del caso Rocchi. Le sue parole. Dopo l’archiviazione dell’inchiesta arbitri che ha visto tra gli indagati anche l’ormai ex designatore Gianluca Rocchi, Ivan Zazzaroni ha commentato così la vicenda nel suo editoriale sul Corriere dello Sport. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PAROLE – «La calunnia è un venticello, lo sputtanamento uno tsunami. Dopo Gino Girolimoni, Giuseppe Gulotta, Domenico Morrone, Lelio Luttazzi e Enzo Tortora, per l’inferno della diffamazione gratuita è passato anche Gianluca Rocchi.... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inchiesta arbitri, così Zazzaroni dopo l’archiviazione del caso Rocchi: «La giustizia italiana ha raggiunto abissi patologici. C’è una cosa che ho trovato disgustosa»

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