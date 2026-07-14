La Procura di Milano non ha ancora firmato l’archiviazione dell’inchiesta sugli arbitri, avviata nel 2024. Il pubblico ministero Maurizio Ascione, che si trasferirà alla Procura europea, non ha ancora concluso le pratiche. La decisione sulla chiusura del caso resta in sospeso, e la spaccatura tra i magistrati coinvolti persiste. Nessun altro dettaglio ufficiale è stato comunicato.

Il pubblico ministeroMaurizio Ascione, che domani saluterà il capoluogo meneghino per trasferirsi alla Procura europea (Eppo),non ha infatti ancora firmato l’atto con il quale si tirano le somme dell’inchiestaa cui ha iniziato a lavorare nel 2024. A non convincerlo è proprio la parte in cui si contesta all’ex giacchetta nera la designazione diarbitri graditi all’Inter per 4 partite. Ad affiancare Ascione, dallo scorso giugno, c’è l’aggiuntoPaolo Ielo, che ha formulato il capitolo centrale dell’inchiesta e con cui sono emersedivergenze. Duque, l’indagine sul presunto sistema di condizionamento delle designazioni arbitrali si avvia versol’archiviazione, non avendo i giudici raccolto elementi sufficienti per dimostrare che le presunte pressioni abbiano alterato la regolarità delle partite oggetto dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Inchiesta arbitri, Rocchi va verso l’archiviazione: Procura di Milano spaccata sul caso

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Serie A - Caso Rocchi, si va verso l'archiviazione

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