Inchiesta arbitri la Procura ha chiesto l’archiviazione per Rocchi
La Procura ha chiesto l’archiviazione per Rocchi nell’ambito dell’inchiesta sugli arbitri. Non ci sono abbastanza elementi per avviare un processo. La decisione è stata comunicata da fonti ufficiali, secondo cui l’indagine si conclude senza ulteriori sviluppi. L’istanza di archiviazione è stata presentata dopo aver esaminato i dati raccolti. La vicenda riguarda un’indagine in corso, senza coinvolgimenti di altre persone o elementi che possano portare a un procedimento giudiziario.
Alla fine, è arrivata la richiesta di archiviazione per Rocchi. Non ci sono abbastanza elementi per un processo. Lo riportano l’Ansa e Sky. Caso Rocchi, chiesta l’archiviazione. Si legge sull’Ansa: “La firma del pm di Milano Maurizio Ascione sulla richiesta di archiviazione del capitolo dell’indagine sugli arbitri che vede indagato il designatore Gianluca Rocchi alla fine è arrivata. Nella serata di ieri, dopo un pomeriggio di faccia a faccia e riunioni con l’aggiunto e co-assegnatario del fascicolo, Paolo Ielo, e con il procuratore Marcello Viola, il pubblico ministero, da domani alla Procura europea, si è (o è stato) convinto che gli... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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