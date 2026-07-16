Incendio sul monte Bouganem a Kef | continuano le operazioni di spegnimento
Le operazioni di spegnimento dell’incendio sul monte Bouganem a Kef continuano senza sosta. Le fiamme hanno interessato la zona della delegazione di Kef Ouest e i vigili del fuoco sono impegnati nel tentativo di controllare il rogo. Non sono stati segnalati feriti o evacuazioni. Le autorità stanno monitorando la situazione e lavorando per prevenire ulteriori sviluppi. La natura dell’incendio e le cause sono ancora in fase di accertamento.
Incendio sul Monte Bouganem: Aggiornamenti in Tempo Reale. TUNISI (TUNISIA) – Proseguono senza sosta le operazioni per domare l’incendio che ha colpito il monte Bouganem, situato nella delegazione di Kef Ouest, in Tunisia. Il rogo è scoppiato il 13 luglio 2026, nella zona di Hammam Melleg-Sidi Abdelrazek. Oggi, siamo al terzo giorno di interventi intensivi da parte delle unità di emergenza, che, come riportato dalla Protezione civile tunisina, stanno lottando per contenere le fiamme e raggiungere il pieno controllo della situazione. Le sfide sono molteplici: il terreno difficile e l’accesso complesso all’area hanno reso le operazioni più complicate. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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