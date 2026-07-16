Incendio sul monte Bouganem a Kef | continuano le operazioni di spegnimento

Notizia in breve

Le operazioni di spegnimento dell’incendio sul monte Bouganem a Kef continuano senza sosta. Le fiamme hanno interessato la zona della delegazione di Kef Ouest e i vigili del fuoco sono impegnati nel tentativo di controllare il rogo. Non sono stati segnalati feriti o evacuazioni. Le autorità stanno monitorando la situazione e lavorando per prevenire ulteriori sviluppi. La natura dell’incendio e le cause sono ancora in fase di accertamento.