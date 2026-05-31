Incendio nella Pineta Camaldoli-Pianura rogo in fase di spegnimento | proseguono le operazioni di bonifica

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato ieri pomeriggio nella Pineta Camaldoli-Pianura, in via Vicinale Pignatello a Napoli. Le fiamme sono state domate e le operazioni di bonifica sono ancora in corso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere eventuali focolai residui e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o evacuazioni. Le autorità stanno monitorando la situazione per prevenire ulteriori rischi.