Incendio nella Pineta Camaldoli-Pianura rogo in fase di spegnimento | proseguono le operazioni di bonifica
Un incendio si è sviluppato ieri pomeriggio nella Pineta Camaldoli-Pianura, in via Vicinale Pignatello a Napoli. Le fiamme sono state domate e le operazioni di bonifica sono ancora in corso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere eventuali focolai residui e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o evacuazioni. Le autorità stanno monitorando la situazione per prevenire ulteriori rischi.
Le fiamme sono divampate ieri pomeriggio nella Pineta Camaldoli-Pianura, in via Vicinale Pignatello, a Napoli. Questa mattina il punto della situazione in Prefettura: resta operativo anche un mezzo aereo per completare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri nella Pineta Camaldoli-Pianura, in via Vicinale Pignatello, a Napoli. Dopo ore di lavoro da parte dei soccorritori, il rogo risulta attualmente in fase di remissione, mentre proseguono le attività di bonifica e controllo dell’area interessata dalle fiamme. Per monitorare l’evoluzione dell’emergenza, questa mattina si è riunito il Centro Coordinamento Soccorsi convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. 🔗 Leggi su 2anews.it
Notizie e thread social correlati
Incendio Monte Faeta: proseguono le operazioni di spegnimento | VIDEOUn incendio si è sviluppato martedì sul Monte Faeta, coinvolgendo l’area tra le province di Lucca e Pisa.
Incendio sulla collina dei Camaldoli, fumo su Soccavo, Pianura e Vomero. Ancora in corso spegnimentoUn vasto incendio si è sviluppato sulla collina dei Camaldoli a Napoli, provocando fumo visibile su Soccavo, Pianura e Vomero.
Temi più discussi: Napoli, vasto incendio nella Pineta Camaldoli a Pianura: vigili del fuoco sul posto; Incendio ai Camaldoli, fiamme nei pressi di una cava: convocato centro coordinamento soccorsi; Incendio minaccia le case ai Camaldoli; Auto affonda nel Lago d'Averno nella notte: condizioni proibitive ne impediscono il recupero.
Napoli, incendio nella pineta dei Camaldoli a Pianura: scatta l’allerta, vertice in Prefettura - Cronache - Napoli – Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi nella Pineta Camaldoli-Pianura, in via Vicinale Pignatello, in un’area a ridosso di… x.com
Incendio Pineta Camaldoli-Pianura: rogo in remissione a NapoliSi è riunito questa mattina, 31 maggio 2026, il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. L'incontro ha fatto il punto sull'incendio sviluppatosi nel pome ... it.blastingnews.com
Verso lo spegnimento l'incendio nella pineta Camaldoli-PianuraQuesta mattina si è riunito il centro coordinamento soccorsi convocato ieri dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per un aggiornamento sull'incendio sviluppatosi ieri pomeriggio nella Pineta Camald ... ansa.it