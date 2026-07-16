Nel primo pomeriggio in una zona tra Morciano di Leuca e Torre Vado, un incendio di vegetazione si è esteso fino a coinvolgere una abitazione. Due anziani e la loro cagnolina sono rimasti intossicati dal fumo. Sono stati messi in salvo dai soccorritori. Non risultano altre persone coinvolte o ferite gravi. La zona è stata evacuata temporaneamente per permettere le operazioni di spegnimento.

Attimi di forte apprensione nel primo pomeriggio in contrada Nepole, nel territorio compreso tra Morciano di Leuca e Torre Vado. Un incendio sviluppatosi tra la vegetazione si è esteso fino a lambire una casa, provocando una grave intossicazione da fumo a due anziani e alla loro cagnolina. Le fiamme sarebbero divampate intorno alle 14.30, propagandosi in poco tempo all’interno dell’area boschiva. Per fronteggiare l’emergenza sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, supportate dai volontari della protezione civile. Presenti anche gli agenti della polizia locale, incaricati di regolare il traffico e mettere in sicurezza la zona interessata dal rogo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incendio nel Salento: anziani intossicati, messi in salvo con la cagnolina presente in casa

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