Nelle prime ore di ieri, un incendio ha devastato una casa nel centro di Arcisate, provocando l'intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme sono scoppiate in un'abitazione di via Manzoni, generando una colonna di fumo visibile dalla strada. Durante le operazioni di soccorso, sono stati messi in salvo due anziani che si trovavano all’interno dell’edificio. Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per accertare le cause dell’incendio.

Le sirene dei mezzi di soccorso hanno spezzato la quiete del centro di Arcisate nelle prime ore della mattinata di ieri quando da un’abitazione di via Manzoni hanno iniziato a levarsi fumo e fiamme. Il rogo ha avvolto gran parte della casa, rendendo necessario un massiccio intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione temporanea di alcuni residenti nella corte. L’allarme è scattato poco dopo le 8. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sono propagate rapidamente in una casa disposta su due livelli e abitata da una coppia di anziani. Sul posto gli agenti della Polizia locale con due mezzi dei vigili del fuoco dal Comando di Varese, che hanno lavorato a lungo per domare l’incendio e impedire che potesse estendersi agli edifici vicini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa distrutta dalle fiamme. Anziani in salvo

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