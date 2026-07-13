Un incendio si è sviluppato durante la notte tra domenica e lunedì in una birreria nella zona nord di Bangkok, provocando almeno 27 morti e decine di feriti. Le autorità hanno riferito che le fiamme hanno causato danni estesi all’interno dell’edificio, con i soccorritori impegnati nelle operazioni di salvataggio e spegnimento. Non sono ancora stati resi noti i dettagli sulle cause dell’incendio. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

(LaPresse) È di almeno 27 morti e decine di feriti il bilancio del violento incendio che, nella notte tra domenica e lunedì, ha devastato la birreria Na Ladprao, nella zona nord di Bangkok in Thailandia. Le fiamme hanno avvolto rapidamente il locale prima che i vigili del fuoco riuscissero a domare il rogo. Le immagini diffuse dai primi soccorritori mostrano un vasto incendio all’ingresso della struttura, con dense colonne di fumo nero che si alzano nel cielo mentre numerose persone tentano di mettersi in salvo. Le autorità thailandesi hanno avviato un’indagine per accertare le cause dell’incendio. Il governatore di Bangkok, Chadchart... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Thailandia, incendio devastante in una birreria a Bangkok: almeno 27 morti e decine di feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Devastante incendio in un pub di Bangkok in Thailandia, almeno 27 morti: l’esplosione e poi le fiammeUn incendio in un pub di Bangkok ha provocato almeno 27 morti nelle prime ore di lunedì mattina.

Incendio in un locale di Bangkok, almeno 27 morti e decine di feritiNella notte di domenica si è sviluppato un incendio in un locale vicino al mercato di Chatuchak, a Bangkok, causando almeno 27 morti e 35 feriti.

Temi più discussi: Devastante incendio in un pub di Bangkok in Thailandia, almeno 27 morti: l’esplosione e poi le fiamme; Bangkok, incendio devastante in un pub: almeno 27 morti e 63 feriti; Thailandia, incendio in un locale a Bangkok: almeno 27 morti e oltre 60 feriti - Quotidiano La Voce; Devastante incendio in un pub di Bangkok in Thailandia almeno 27 morti | l’esplosione e poi le fiamme.

Thailandia, incendio devastante in una birreria a Bangkok: almeno 27 morti e decine di feriti(LaPresse) È di almeno 27 morti e decine di feriti il bilancio del violento incendio che, nella notte tra domenica e lunedì, ha devastato la birreria Na ... lapresse.it

Incendio devastante in un locale notturno a Bangkok, 27 mortiUn incendio ha distrutto un pub nel quartiere di Chatuchak a Bangkok, causando la morte di almeno 27 persone. Le cause sono ancora sotto indagine. notizie.it