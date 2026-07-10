Incendio nei boschi dell’Andalusia | almeno 12 morti e 19 dispersi

Un incendio boschivo scoppiato giovedì vicino ad Almeria, in Andalusia, ha causato almeno 12 morti e 19 dispersi. Le autorità locali stanno ancora operando per contenere le fiamme e recuperare i dispersi. Fonti della Farnesina hanno confermato che al momento non risultano italiani coinvolti nell’incidente. La situazione è in evoluzione e le operazioni di soccorso sono in corso.

È salito a 12 morti il bilancio delle vittime di un incendio boschivo scoppiato giovedì vicino ad Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna Fonti della Farnesina hanno reso noto che non risultano al momento italiani coinvolti. decessi si sono verificati nel villaggio di Bedar, riferisce un comunicato, precisando che alcune delle vittime sono state ritrovate all’interno di veicoli. Il capo dei servizi di emergenza regionali, Antonio Sanz, ha definito l’incidente “una tragedia senza precedenti” e ha aggiunto nel comunicato che “il dolore è immenso”. Circa 150 vigili del fuoco, supportati da cinque autobotti, sono impegnati contro le fiamme, alimentate anche dalle temperature elevate. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spagna, bosco in fiamme: almeno undici morti

Notizie e thread social correlati

Spagna, incendio nei boschi dell’Andalusia: almeno 12 mortiUn incendio boschivo scoppiato giovedì nel comune di Los Gallardos, in provincia di Almería, ha provocato la morte di almeno 12 persone.

Leggi anche: Almeno 12 morti in un incendio nei boschi dell’Andalusia: vittime intrappolate nelle auto mentre cercavano di scappare

Temi più discussi: Incendio nei boschi dell'Andalusia: almeno 12 morti; Spagna, vasto incendio nei boschi dell'Andalusia: almeno 12 le vittime; Spagna, incendio nei boschi in Andalusia: almeno 19 morti; Incendio nei boschi dell'Andalusia: almeno 12 morti. I vigili del fuoco combattono le fiamme -.

Incendio nei boschi dell'Andalusia: almeno 12 morti e 19 dispersiÈ salito a 12 morti il bilancio delle vittime di un incendio boschivo scoppiato giovedì vicino ad Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. Risultano inoltre 19 dispersi, come confermato dal govern ... msn.com

Almeno 12 morti in un incendio nei boschi dell’Andalusia: vittime intrappolate nelle auto mentre cercavano di scappareDodici morti, sette feriti e oltre mille evacuati nell'incendio devastante ad Almería: le vittime bloccate dalle fiamme. ilfattoquotidiano.it

Nella #CampagnaAIB2026 anche tu fai la differenza: niente fuochi nei boschi, niente rifiuti abbandonati e massima attenzione in natura. In caso di incendio, segnala subito. Proteggiamo insieme il nostro territorio. #Prevenzione #Bologna #Ambiente x.com