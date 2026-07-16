Un incendio scoppiato in una casa lungo via Flaminia ha causato ustioni alla nonna di 54 anni e ha coinvolto anche il nipote di 15 anni. La donna è stata trasportata in ospedale con ustioni su varie parti del corpo. Il ragazzino è stato portato in pronto soccorso per controlli. L’incendio si è verificato intorno alle 10.15, mentre in casa c’erano i due presenti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

ANCONA - Una mattinata di terrore per l'incendio in una abitazione lungo via Flaminia. In casa in quel momento (intorno alle 10.15) c'erano due persone, la nonna )54 anni) e il nipote (15 anni). Secondo i primi elementi acquisiti l'olio da cucina avrebbe preso fuoco e l'incendio si è velocemente propagato dalla cappa al resto della cucina con la nonna che ha subito ustioni di primo grado in varie parti del corpo. Anche il nipote è stato accompagnato dalla Croce Rossa di Ancona all'ospedale di Torrette. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, sul posto oltre alla Croce Rossa anche l'auto medica.... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Incendio in cucina, ustioni in varie parti del corpo per la nonna. Portato in ospedale anche il nipote

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