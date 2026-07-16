Incendio in cucina ustioni in varie parti del corpo per la nonna Portato in ospedale anche il nipote
Un incendio scoppiato in una casa lungo via Flaminia ha causato ustioni alla nonna di 54 anni e ha coinvolto anche il nipote di 15 anni. La donna è stata trasportata in ospedale con ustioni su varie parti del corpo. Il ragazzino è stato portato in pronto soccorso per controlli. L’incendio si è verificato intorno alle 10.15, mentre in casa c’erano i due presenti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.
ANCONA - Una mattinata di terrore per l'incendio in una abitazione lungo via Flaminia. In casa in quel momento (intorno alle 10.15) c'erano due persone, la nonna )54 anni) e il nipote (15 anni). Secondo i primi elementi acquisiti l'olio da cucina avrebbe preso fuoco e l'incendio si è velocemente propagato dalla cappa al resto della cucina con la nonna che ha subito ustioni di primo grado in varie parti del corpo. Anche il nipote è stato accompagnato dalla Croce Rossa di Ancona all'ospedale di Torrette. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, sul posto oltre alla Croce Rossa anche l'auto medica.... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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