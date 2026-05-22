Poco dopo le 10.30 di ieri mattina, un incendio si è sviluppato in un appartamento di un edificio in via Mazzi a Cornaredo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori, che hanno trovato una donna di 73 anni con ustioni sul 70% del corpo. La donna è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, dove si trova in condizioni gravi. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Poco dopo le 10.30 di ieri mattina un incendio è divampato all'interno di un appartamento nello stabile di Cornaredo in via Mazzi 31. Una donna di 73 anni è rimasta intrappolata tra le fiamme e il fumo denso. I vigili del fuoco del distaccamento di Rho sono intervenuti con un'autopompa serbatoio, sono entrati nell'abitazione invasa dal rogo e hanno portato fuori la pensionata. Le sue condizioni si sono rivelate subito gravissime. La donna ha riportato ustioni profonde su circa il 70% del corpo. Stabilizzata sul posto dal 118, è stata trasportata in codice rosso al Centro grandi ustionati del Niguarda, dove in queste ore la poveretta sta lottando tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Incendio in casa, grave una 73enne: al Niguarda con ustioni sul 70% del corpo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Divampa un incendio nel suo appartamento nel Milanese, è gravissima: ha ustioni sul 70 per cento del corpoIncendio in un appartamento a Cornaredo (Milano): una donna di 73 anni, che si trovava all'interno, è stata ricoverata in gravissime condizioni...

Incendio in casa: 65enne con gravi ustioni, in salvo una conviventeTempo di lettura: 2 minutiI Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti intorno alle ore 13:30 di oggi, mercoledì 8 aprile, a Taurano,...

Incendio in casa, grave una 73enne: al Niguarda con ustioni sul 70% del corpoI carabinieri e la polizia locale hanno effettuato i rilievi nell'appartamento ... msn.com

Incendio in casa a Turano (Avellino), due donne ustionate: una è gravissima. Appartamento pieno di bomboleIncendio in casa a Turano, in provincia di Avellino. Due donne restano ustionate, una di 65 anni in maniera grave, con lesioni sull'80 per cento del corpo. È stata trasferita d'urgenza al centro ... fanpage.it