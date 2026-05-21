Divampa un incendio nel suo appartamento nel Milanese è gravissima | ha ustioni sul 70 per cento del corpo
Un incendio si è sviluppato in un appartamento nel Comune di Cornaredo, nel Milanese, coinvolgendo una donna di 73 anni. La donna si trovava all’interno dell’abitazione al momento dell’incendio e ha riportato ustioni su circa il 70% del corpo. È stata immediatamente soccorsa dai vigili del fuoco e trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove si trova in condizioni gravissime. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.
Incendio in un appartamento a Cornaredo (Milano): una donna di 73 anni, che si trovava all'interno, è stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. Ha riportato ustioni sul 70 per cento del corpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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