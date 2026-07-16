Tra gennaio e metà giugno 2026, gli incendi boschivi in Italia sono cresciuti del 36,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Finora sono andati in fumo oltre 13 mila campi da calcio di superficie boschiva. La stagione degli incendi si è estesa anche in periodi insoliti, come primavera e inverno, a causa delle temperature record e della crisi climatica.

Da gennaio al 15 giugno 2026 gli incendi boschivi in Italia sono aumentati del 36,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. La crisi climatica e le temperature record allungano la stagione critica degli incendi in primavera e in inverno. In quelli che dovrebbero essere i mesi a bassa intensità e antecedenti all’avvio della stagione Antincendio Boschivo si sono registrati ben 469 roghi con 9.545 ettari andati in fumo, pari a 13.368 campi da calcio. Questi i dati emersi dall’ultimo report di Legambiente “Italia in Fumo 2026”, che analizza i dati EFFIS (European Forest Fire Information System) e indica già un importante campanello d’allarme. Di questo passo a fine anno si arriverà a superare il primato raggiunto nel 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Incendi boschivi, in Italia già andati in fumo oltre 13mila campi da calcio: aumento del 36% nel 2026 | Il rapporto di Legambiente

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