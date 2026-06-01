Le fiamme avanzano per ore nella zona del Bosco d’Arneo | bruciati oltre 40 ettari

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio nel litorale di Porto Cesareo, nella zona di Punta Prosciutto, all’interno della Riserva regionale Palude del Conte e Duna Costiera. Le fiamme sono rimaste attive per diverse ore, interessando un’area di oltre 40 ettari nel Bosco d’Arneo. La zona interessata si trova sulla costa, all’interno di una riserva naturale.

PORTO CESAREO – Un incendio è divampato nel primo pomeriggio sul litorale di Porto Cesareo, nella zona di Punta Prosciutto, all’interno della Riserva regionale Palude del Conte e Duna Costiera.Il fronte del fuoco è avanzato in particolare nel Bosco D’Arneo, bruciando la macchia mediterranea e gli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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