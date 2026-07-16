Incastrato in un tombino | 38enne salvato dopo ore

Notizia in breve

Un uomo di 38 anni è rimasto incastrato in un tombino in via Mancini, nel comune di Caposele. L’incidente è avvenuto mercoledì sera intorno alle 19:00 e il soccorso è durato fino alle 2:00 del giorno successivo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarlo, operazione conclusa questa mattina. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dell’uomo.