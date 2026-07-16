Incastrato in un tombino | 38enne salvato dopo ore
Un uomo di 38 anni è rimasto incastrato in un tombino in via Mancini, nel comune di Caposele. L’incidente è avvenuto mercoledì sera intorno alle 19:00 e il soccorso è durato fino alle 2:00 del giorno successivo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarlo, operazione conclusa questa mattina. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dell’uomo.
Tempo di lettura: 2 minuti Dalle ore 19:00 circa di ieri, mercoledì 15 luglio fino alle ore 02:00 di oggi,giovedì 16 luglio, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto nel territorio di Caposele, in via Mancini, per un soccorso a persona all’interno di un cantiere. Un uomo di 38 anni, residente nel posto, era rimasto incastrato all’interno di un tombino e non riusciva a liberarsi autonomamente. La Sala Operativa del Comando, sita in via Zigarelli ad Avellino, ha inviato sul posto una squadra del Distaccamento di Lioni, supportata da personale specializzato USAR (Urban Search And Rescue ), SAF (Speleo Alpino Fluviale) e GOS (Gruppo Operativo Speciale), con mezzi e attrezzature dedicate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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