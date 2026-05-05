Tumore vescicale salvato il 38enne con la chirurgia robotica
Un giovane di 38 anni ha subito un intervento di chirurgia robotica per un tumore alla vescica. L'operazione ha permesso di rimuovere il tumore mantenendo intatta la struttura dell’organo e ricostruendo la vescica senza lasciare cicatrici evidenti. La tecnica impiegata ha coinvolto strumenti robotici che hanno consentito un intervento preciso e minimamente invasivo. Il paziente ha affrontato l’intervento senza complicazioni e ora si trova in fase di recupero.
? Cosa scoprirai Come ha fatto la chirurgia robotica a preservare l'integrità fisica di Antonio?. Quali tecniche hanno permesso di ricostruire la vescica senza segni esterni?. Chi ha coordinato il team chirurgico per questo salvataggio tecnologico?. Perché l'approccio nerve sparing è stato decisivo per il futuro del paziente?.? In Breve Team guidato da Mariano Bruno e Lorenzo Capone supporta il chirurgo Pasquale Annese.. Anestesista Giuseppe Mincolelli e personale infermieristico gestiscono il post-operatorio a San Giovanni Rotondo.. Tecnica nerve sparing e ricostruzione ileale preservano l'integrità fisica del trentottenne.. Intervento robotico minimamente invasivo garantisce rapido ritorno alle attività lavorative e sociali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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