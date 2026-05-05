Un giovane di 38 anni ha subito un intervento di chirurgia robotica per un tumore alla vescica. L'operazione ha permesso di rimuovere il tumore mantenendo intatta la struttura dell’organo e ricostruendo la vescica senza lasciare cicatrici evidenti. La tecnica impiegata ha coinvolto strumenti robotici che hanno consentito un intervento preciso e minimamente invasivo. Il paziente ha affrontato l’intervento senza complicazioni e ora si trova in fase di recupero.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la chirurgia robotica a preservare l'integrità fisica di Antonio?. Quali tecniche hanno permesso di ricostruire la vescica senza segni esterni?. Chi ha coordinato il team chirurgico per questo salvataggio tecnologico?. Perché l'approccio nerve sparing è stato decisivo per il futuro del paziente?.? In Breve Team guidato da Mariano Bruno e Lorenzo Capone supporta il chirurgo Pasquale Annese.. Anestesista Giuseppe Mincolelli e personale infermieristico gestiscono il post-operatorio a San Giovanni Rotondo.. Tecnica nerve sparing e ricostruzione ileale preservano l'integrità fisica del trentottenne.. Intervento robotico minimamente invasivo garantisce rapido ritorno alle attività lavorative e sociali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumore vescicale, salvato il 38enne con la chirurgia robotica

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