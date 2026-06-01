Cucciolo di faina in trappola nel tombino | salvato dai pompieri

Un cucciolo di faina è rimasto intrappolato in un tombino in via Arola, a Barzio, lunedì mattina. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarlo, riuscendo a liberarlo senza ferite. L’animale è stato preso in cura e messo in sicurezza. La scena si è svolta sotto gli occhi di passanti che hanno assistito all’intervento.

Era scivolato nel tombino e non riusciva più a uscire: un cucciolo di faina è stato salvato lunedì mattina dai vigili del fuoco a Barzio, in via Arola. L'intervento, rapido e risolutivo, si è concluso con il lieto fine che tutti speravano: il piccolo mustelide è stato estratto illeso e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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