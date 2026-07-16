In via di Montramito la notte porta l’asfalto nuovo

In via di Montramito sono in corso lavori di riqualificazione della strada, che prevedono la fresatura dell’asfalto esistente e l’applicazione di un nuovo strato di pavimentazione dello spessore di circa 5 centimetri. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e le condizioni della strada, con il ripristino della superficie asfaltata. I lavori sono in corso e potrebbero causare temporanei disagi alla circolazione.

Sono in corso in via di Montramito i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della pavimentazione stradale, con un intervento che prevede la fresatura dell’asfalto esistente e la successiva realizzazione di un nuovo strato di pavimentazione dello spessore di circa 5 centimetri. Le lavorazioni attualmente in corso interessano un tratto di circa 300 metri, compreso fra via delle Querce e la rotatoria all’intersezione tra via dei Pioppi, viale della Resistenza e via di Montramito. L’obiettivo è ripristinare le condizioni ottimali della carreggiata, migliorando la sicurezza della circolazione e intervenendo in maniera strutturale sulla pavimentazione stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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