Nuovo garden a due passi da Porta Galliana | pizza e panini fino alle 2 di notte Pronti alla scommessa

A pochi passi da Porta Galliana apre un nuovo spazio dedicato a pizza e panini, con servizio fino alle due di notte. Accanto a questa novità, un cocktail bar immerso nel verde, che dopo l'inverno passato al chiuso torna all'aperto con l'arrivo della bella stagione. Entrambi i locali puntano a offrire un’alternativa per chi cerca un punto di ritrovo nel cuore della città.

Un cocktail bar immerso nel verde, a due passi dalle mura storiche di Porta Galliana: il club Primo Piano, dopo un inverno indoor, ci riprova anche con la bella stagione. Aperitivi, musica dal vivo e soprattutto una cucina aperta fino a tarda notte. E' questa la sfida di Matteo Cani e Riccardo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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