Festa dell’Unità versiliese A La Gulfa di Montramito la kermesse in otto serate

Ritorna la Festa dell’Unità della Versilia in località La Gulfa di Montramito, comune di Massarosa. Le otto serate si articoleranno da giovedì alla domenica, da giovedì 9 luglio, venerdì 10, sabato 11 e domenica 12. Quindi si ripeterà giovedì 16, venerdì 17, sabato 18, per concludersi domenica 19 luglio. La formula è quella consueta, che miscela incontri politici, buon cibo e intrattenimento con la tombola e la musica dal vivo. "Avremo ospiti politici di livello regionale e nazionale – spiega il segretario territoriale Riccardo Brocchini – e gli argomenti affrontati saranno i più vari: dalla sanità toscana, alle elezioni politiche 2027, alla transizione energetica, alle politiche locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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