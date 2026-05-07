Un video mostra Emanuel, 27 anni, in sedia a rotelle da sempre, mentre si rivolge a Massimo Giannini con parole dure: “Vergognati! Dovresti vergognarti!”. Nel filmato, Emanuel tiene un tono deciso e diretto, senza esitare, mentre si confronta con il giornalista. La scena si svolge in un contesto pubblico, suscitando reazioni di sorpresa e attenzione tra gli spettatori.

“Vergognati! Dovresti vergognarti!”. Non è un grido di dolore ma una lezione magistrale quella che Emanuel, 27 anni, sulla carrozzina dalla nascita, impartisce a Massimo Giannini. Il “leone da salotto”, col birignao da progressista illuminato, che è incappato nell’improvvido paragone tra l’inutilità del governo e quella di un disabile. La lezione di Emanuel a Gianni: vergognati!. “Un governo è come un essere umano. Tutti siamo contenti se vive fino a 100 anni. Ma bisogna vedere in che condiziona ci arriva. Se passa gli ultimi venti anni della sua vita immobile a non fare nulla è inutile che abbia vissuto tanti anni”. Parole che fanno rabbrividire.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La lezione di Emanuel in carrozzina dalla nascita a Giannini leone da salotto: “Vergognati” (video)

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