"Meloni mi ha dato l'impressione di essere un pulcino bagnato, ha attraversato la tempesta del referendum che per lei è stata disastrosa, ha subito e pagato un altissimo prezzo al suo trumpismo prolungato per quasi 4 anni nella fase in cui Trump ci sta facendo pagare il prezzo delle sue follie e delle sue guerre, ha subito la sconfitta di Orban e quindi il declino delle destre ultrasovraniste europee e si presenta al Paese e al parlamento con un tono dimesso": Massimo Giannini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato così le parole di Giorgia Meloni al Senato durante il Premier question time. Poi ha aggiunto: "Mi è. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Massimo Giannini insulta Meloni: "Pulcino bagnato". Italo Bocchino lo zittisce

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Massimo Giannini sul question time di Giorgia Meloni al Senato: Sembra un pulcino bagnato. ?? Rivedi la nuova puntata di ieri sull'App La7 (per Smart TV e smartphone) e su la7.it #Meloni #Giannini #Ottoemezzo #La7 #questiontime x.com

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