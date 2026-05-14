Otto e Mezzo Massimo Giannini insulta Meloni | Pulcino bagnato Italo Bocchino lo zittisce

Da liberoquotidiano.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Meloni mi ha dato l'impressione di essere un pulcino bagnato, ha attraversato la tempesta del referendum che per lei è stata disastrosa, ha subito e pagato un altissimo prezzo al suo trumpismo prolungato per quasi 4 anni nella fase in cui Trump ci sta facendo pagare il prezzo delle sue follie e delle sue guerre, ha subito la sconfitta di Orban e quindi il declino delle destre ultrasovraniste europee e si presenta al Paese e al parlamento con un tono dimesso": Massimo Giannini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato così le parole di Giorgia Meloni al Senato durante il Premier question time. Poi ha aggiunto: "Mi è. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

otto e mezzo massimo giannini insulta meloni pulcino bagnato italo bocchino lo zittisce
© Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Massimo Giannini insulta Meloni: "Pulcino bagnato". Italo Bocchino lo zittisce
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Otto e Mezzo, Italo Bocchino smonta Massimo Giannini: "Anche il tuo amato Stalin"

Scontro Italo Bocchino - Massimo Giannini a Otto e Mezzo di Lilli Gruber: "Porta rispetto, non sei conduttore"Momento di tensione tra Italo Bocchino e Massimo Giannini nel corso dell’ultima puntata di Otto e Mezzo, condotto da Lilli Gruber su La7.

Temi più discussi: La sciamana d’Italia, Giannini: Ecco perché chiamo così Meloni, mi mandò il suo libro con una dedica; Parole che feriscono e silenzi che pesano: la disabilità non deve più essere metafora del fallimento; Governo Meloni come la famiglia Addams - Otto e Mezzo - Puntata del 13/5/2026; La sciamana Meloni e il problema americano - Otto e Mezzo.

massimo giannini otto e mezzo massimoMeloni in Parlamento, Giannini: La favola dell’under dog è finita: oggi è lontana dal Paese realeGiannini ha ricordato come la premier avesse costruito negli anni l’immagine di una leader under dog e vicina al popolo, sostenendo che tale racconto sarebbe stato centrale già nel discorso di ... la7.it

massimo giannini otto e mezzo massimoGiannini sul futuro di Meloni: Nel 2029 potremmo essere tutti morti, Bocchino risponde con un gesto apotropaicoA Otto e Mezzo momento ironico tra Giannini e Bocchino durante il confronto sul futuro politico di Giorgia Meloni. la7.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web