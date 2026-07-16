Durante la menopausa, molte donne notano un aumento di peso e di grasso addominale anche senza modifiche significative nell’alimentazione. Cambiamenti ormonali, alterazioni del metabolismo, perdita di massa muscolare, disturbi del sonno e livelli di stress elevati possono influenzare questa variazione di peso. Nonostante l’attenzione alla dieta, alcune pazienti riferiscono di ingrassare comunque, spesso associando questa condizione a sentimenti di colpa.

“ F accio attenzione a quello che mangio come ho sempre fatto, ma ingrasso lo stesso.” È una delle frasi che più frequentemente sento tra le pazienti, e spesso è accompagnata da un senso di colpa profondo. Molte donne si convincono di mangiare troppo, di muoversi troppo poco o di non avere abbastanza forza di volontà. La realtà è diversa. La menopausa non provoca automaticamente un aumento di peso, ma determina una serie di cambiamenti biologici che rendono più facile accumulare grasso e più difficile mantenere la composizione corporea degli anni precedenti. Pancia gonfia in menopausa: cosa fare per correre ai ripari X Capire cosa succede significa liberarsi da un pregiudizio che pesa quanto i chili in più: l’idea che tutto dipenda esclusivamente dalle proprie scelte. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In menopausa il corpo cambia anche senza mangiare di più. Ormoni, metabolismo, massa muscolare, sonno e stress possono favorire l’aumento di peso e del grasso addominale. Ecco perché colpevolizzarsi non serve

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Menopausa: riequilibra gli ormoni senza diete restrittive

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