Durante la menopausa, il corpo subisce numerosi cambiamenti che richiedono un approccio diverso all’attività fisica. Molti pensano che un unico programma di allenamento possa adattarsi alle varie esigenze, ma in realtà le necessità variano da persona a persona. Per questo motivo, è importante capire quale tipo di esercizio sia più adatto in base alle caratteristiche individuali e alle modifiche fisiologiche che si verificano durante questa fase.

U no dei dubbi più diffusi quando si parla di allenamento a casa è che un solo programma possa andare bene per tutte le differenti esigenze. Stessi esercizi, stesso schema, stesso obiettivo. Eppure lo vediamo noi stesse che ogni corpo è diverso è, proprio per questo ciascuno merita un occhio di riguardo diverso. E in menopausa questo diventa ancora più evidente. Perché il corpo cambia, si ridistribuisce, reagisce in modo diverso agli stimoli. E ciò che prima funzionava perfettamente, a un certo punto può smettere di dare risultati. È per questo che imparare a riconoscere la propria struttura fisica può essere utile. Non per incasellarsi in una categoria, ma per capire meglio come allenarsi in modo più efficace e rispettoso del proprio corpo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In menopausa il corpo cambia: ecco perché serve un allenamento diverso (e come capire quale scegliere)

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