In Italia, la strategia attuale contro gli incendi si concentra principalmente sugli interventi di emergenza, mentre mancano misure di prevenzione e gestione del territorio. In caso di incendio, si consiglia di non fuggire senza istruzioni. Un esperto evidenzia che il problema principale è un sistema troppo orientato alla lotta immediata, trascurando azioni preventive che potrebbero ridurre la frequenza e la gravità degli incendi.

“Non c’è dubbio: il limite più grande della nostra risposta agli incendi sta nel fatto che si tratta di un approccio troppo sbilanciato sulla lotta attiva, interventistico. Non a caso molte regioni hanno il settore antincendi boschivi all’interno della protezione civile, per sua natura è una sezione operativa legata alle gestione delle emergenze. Invece servirebbe un approccio che investa nella prevenzione e gestione del territorio, prima della stagione degli incendi, non durante. Purtroppo, la scarsa gestione forestale fa sì che l’accumulo di biomassa e necromassa, unito alle condizioni meteo, renda gli incendi sempre più difficilmente gestibili, talvolta nessuna flotta aerea è in grado di spegnerne l’intensità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “In Italia risposta agli incendi interventistica, ma servono prevenzione e gestione del territorio. In caso di rogo no a fughe senza istruzioni”: parla l’esperto

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