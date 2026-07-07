Il 7 luglio 2026 si è verificato un aumento delle tensioni tra un ex presidente e la leader di un governo italiano. In un messaggio pubblicato sui social, l’ex presidente ha criticato l’Italia, affermando che il suo messaggio era indirizzato agli americani. La comunicazione avviene attraverso piattaforme digitali, evitando i canali diplomatici ufficiali. Le dichiarazioni sono state condivise pubblicamente senza annunci ufficiali o comunicati istituzionali.

Roma, 7 luglio 2026 – Le tensioni tra Donald Trump e Giorgia Meloni si inseriscono in un quadro più ampio di comunicazione politica in cui i social network diventano strumenti diretti di intervento e di scontro, spesso fuori dai canali diplomatici tradizionali. In questo contesto, gli attacchi personali e le provocazioni pubbliche non sono episodi isolati, ma parte di uno stile consolidato che mescola politica interna e relazioni internazionali. Ne abbiamo discusso con Mario Del Pero, docente di Storia degli Stati Uniti e Storia della politica estera statunitense dell’Università di Bologna. Del Pero, Trump torna a colpire Giorgia Meloni con un attacco personale sui social. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Del Pero e la strategia Usa: “Il tycoon attacca l’Italia ma parla agli americani”

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TRUMP ANNUNCIA GLI USA VINCITORI DELLA GUERRA

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