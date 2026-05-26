Due incendi si sono verificati negli Orti di Cibali e alla Timpa di Leucatia, aree considerate particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale e urbanistico a Catania. Il Movimento 5 Stelle ha richiesto indagini e un aumento delle misure di tutela del territorio. Non sono stati comunicati dettagli su cause o danni specifici, né sono stati riportati feriti o altre conseguenze immediate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovi incendi colpiscono gli Orti di Cibali e la Timpa di Leucatia, due tra le aree più delicate dal punto di vista ambientale e urbanistico di Catania. Per i consiglieri Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio, comunali del Movimento 5 Stelle, quanto sta accadendo non può più essere considerato una semplice coincidenza. “Troppi episodi nelle aree più sensibili della città”. I rappresentanti del M5S, da tempo impegnati nelle battaglie legate alla tutela ambientale, all’urbanistica e al contrasto del consumo di suolo, sottolineano come gli incendi continuino a verificarsi proprio in zone già al centro di polemiche e contestazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incendi agli Orti di Cibali e alla Timpa di Leucatia: il M5S chiede indagini e maggiore tutela del territorio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Catania, rogo agli Orti di Cibali: Mpa: ‘Speculazione e abbandonoUn incendio si è sviluppato agli Orti di Cibali a Catania, attirando l'attenzione sulle cause e sulle conseguenze di quanto accaduto.

Un parco per Cibali, petizione del Mpa per salvare gli orti storici della SusannaUn gruppo politico ha avviato una petizione per trasformare gli orti storici della Susanna in un parco urbano a Catania.

Temi più discussi: VIDEO| Sterpaglie in fiamme a Cibali, Orti della Susanna minacciati dal fuoco; Incendio agli Orti della Susanna, Trantino: Valutiamo l’acquisto; Incendio alla Susanna, il Mpa: Rogo che profuma di speculazione; Orti di Cibali, Bonaccorsi e Ciancio (M5s): Inserire i terreni nel catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco.

Incendio agli orti di Cibali, cronaca di un disastro annunciato: Il comune acquisti subito area per stoppare la speculazione. Pronti alla mobilitazione popolareCome volevasi dimostrare, quello che è accaduto agli Orti di Cibali non è un semplice incidente, ma il tragico e prevedibile epilogo di un totale stato di abbandono che profuma di speculazione. Espri ... ienesiciliane.it

Orti di Cibali, Bonaccorsi e Ciancio (M5s): Inserire i terreni nel catasto dei soprassuoli percorsi dal fuocoPer i consiglieri del M5s, il nuovo incendio impone adesso un’assunzione di responsabilità immediata da parte dell’amministrazione comunale ... cataniatoday.it