in francia il parlamento ha approvato la proposta di legge che legalizza il suicidio assistito

In Francia, la camera bassa del parlamento ha approvato definitivamente una proposta di legge che legalizza il suicidio assistito. Sono stati 291 i voti a favore e 241 quelli contrari.

In Francia, la camera bassa del parlamento ha approvato in via definitiva la proposta di legge che legalizza il suicidio assistito: 291 deputati hanno votato a favore, mentre 241 contro. Emmanuel Macron mantiene così la promessa espressa durante la sua seconda campagna presidenziale, portando a casa una delle principali riforme di carattere sociale della sua reggenza, nonostante una legislatura segnata da costante crisi e instabilità politica. Sebbene la sinistra e i macronisti fossero per lo più favorevoli, mentre la destra e l’estrema destra contrarie, ciascun gruppo ha lasciato ai propri membri la libertà di voto su una questione che mescola il pensiero personale a quello politico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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