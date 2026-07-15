In Francia è stata infine approvata la legge sul suicidio assistito

Mercoledì, l’Assemblea nazionale francese ha approvato definitivamente la legge sul suicidio assistito con 291 voti favorevoli e 241 contrari. La proposta di legge, ora in vigore, legalizza questa pratica nel Paese.

Mercoledì l’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento francese, ha approvato in via definitiva la proposta di legge che legalizza il suicidio assistito nel paese: 291 deputati hanno votato a favore, mentre 241 contro. Per entrare in vigore ora la legge deve solo ottenere l’approvazione del Consiglio costituzionale, un organo che può essere chiamato a esprimersi sulla legittimità di una norma. La legge rende legale la pratica del suicidio assistito per tutte le persone maggiorenni con cittadinanza francese che soffrono di una «malattia grave e incurabile», che «minaccia la vita in una fase avanzata o terminale», che le sottopone a una «costante sofferenza fisica o psicologica» e che è «insopportabile». 🔗 Leggi su Ilpost.it

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